Adani: “L’Inter deve dire la sua in Europa League. Eriksen? Credo che possa prendere…”

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Ludogorets-Inter, Lele Adani ha parlato del match dagli studi di Sky Sport. Questo il commento dell’ex giocatore: “Deve andare per vincere, senza alibi e con le giuste rotazioni. Si comincia per cercare di diventare ancora più grandi dall’Europa League, in questa competizione l’Inter deve dire la sua. Credo che Eriksen possa prendere per mano la squadra, Conte deve andargli un po’ incontro. Credo che sia solo una questione di tempo e basta. Su Lautaro io credo che sia fortissimo, può migliorare ancora tanto dentro il gioco, nel movimento finale. Ha ancora grandi margini di miglioramento“.

(Sky Sport)