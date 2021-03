Adani: “Sanchez ed Eriksen sono i due che porteranno lo scudetto all’Inter”

Daniele Adani, intervenuto su Twitch alla BoboTV, ha tessuto le lodi di Eriksen e Sanchez, decisivi contro il Torino

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Daniele Adani ha parlato così della vittoria dell'Inter contro il Torino:

"La squadra grande attacca nello stretto e difende a campo aperto, non è una squadra che attacca in contropiede. Sei una grande squadra quando sei talmente rispettata da essere temuta, loro giocano negli ultimi 30 metri. Quante volte queste squadre generano spazi che non ce ne sono?! La grande squadra è così perché ha tanti grandi giocatori. Sanchez ed Eriksen, contro il chiuso, non si cagano addosso, inventano gli spazi. Non puoi stoppare e guardare la palla in Serie A, devi guardarla prima di stoppare ed Eriksen lo fa. Sanchez ed Eriksen che sono i giocatori che porteranno lo scudetto all'Inter, hanno giocato meno nell'ultimo anno, uno perché non aveva fiducia e l'altro perché infortunato. La coppia d'attacco c'era anche l'anno scorso. Provate a vedere quante partite ha vinto l'Inter con Eriksen, tutte. Sanchez ha deciso a Parma e anche col Torino".

Sanchez ed Eriksen

"Sanchez ed Eriksen hanno dato imprevidibilità che ti permette di essere grande squadra anche contro il chiuso. Ieri per me la partita è stata meno bella perché a giocare a calcio bisogna essere in due, se il Torino si mette in 30 in area cosa devi dire? Tante volte l'Inter ha sbagliato tecnicamente perché forzava nel primo tempo: un conto è farlo con Eriksen e Sanchez, un altro conto è con quei due. Eriksen e Alexis sanno vivere bene quella partita, l'Inter è arrivata dopo tanto tempo a sapere che quelli sono due titolari, c'è toccato spiegare che loro sono titolari".

Inter e i gol nella ripresa

"L'Inter segna quasi il 70% nella ripresa: anche ieri, il primo tempo è stato noioso, nessuno si è divertito ma l'Inter non aveva dubbi di vincerla. La bravura di ieri è stata che prendi il gol e lo rifai, la connessione Alexis-Lautaro la devi saper cavalcare, la qualità non si chiude dentro una scatola chiusa".

