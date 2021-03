Cassano: “Questa è l’annata dell’Inter, non perderà lo scudetto. Eriksen…”

Alla BoboTV si è parlato di Inter, dopo il successo contro il Torino: ecco la considerazione di Antonio Cassano

"Ho visto la partita, l'Inter come ha detto anche Stellini non ha fatto una grande partita, ma ha avuto più occasioni del Torino. Gara risolta da un grandissimo gol di Lautaro, Eriksen decisivo sul rigore e poi Sanchez ha dato una palla clamorosa per Lautaro. Anche se a volte non gioca come si deve, questo fa capire che è l'annata giusta. Solo l'Inter ha il potere di poter perdere lo scudetto ma non succederà: 9 punti son tanti, sono 7 se la Juve vince ma sono comunque un'eternità. L'Inter però ieri non mi è piaciuta, quando trova squadre chiuse che l'aspettano ha difficoltà, gliela deve risolvere la giocata di Eriksen, Sanchez o Lautaro. L'Inter riesce a vincere anche le partite sporche, vuol dire che è l'annata tua ed è meritatamente prima".