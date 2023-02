Adani: “Inter, non prendere Dybala errore a prescindere da Lukaku”

Rimpianto Paulo Dybala. In estate la Joya è stato a un passo dall’Inter a parametro zero. Ora se lo gode la Roma e per Lele Adani è un errore

Alessandro Cosattini

Rimpianto Paulo Dybala. In estate la Joya è stato a un passo dall’Inter a parametro zero. Ora se lo gode la Roma e per Lele Adani è un errore da parte dei nerazzurri sul mercato:

«Se vogliamo parlare di errori sul mercato, non prendere Dybala lo è stato sicuramente e a prescindere dal fatto che sia arrivato Lukaku o sia partito Sanchez. L’Inter è ultima in A sia per dribbling tentati che riusciti. Manca l’uomo che va oltre lo schema, lo si è visto anche contro la Samp. Avere un Dybala in più contro avversari chiusi a riccio ti può garantire la giocata di classe che spezza la partita», le sue parola a La Gazzetta dello Sport.