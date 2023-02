Vieri: “Inter? Pagato Sanchez per andarsene, poteva prendere Dybala a 0. E Gosens…”

Intervenuto durante la Bobo TV, Christian Vieri, ex calciatore, ha analizzato così il pareggio dell'Inter contro la Sampdoria: "L'Inter non è continua da tutto l'anno. Ha mai fatto cinque partite belle? Troppi alti e bassi. Per la squadra che ha, non possono succedere queste cose. Ha perso punti con le piccole, non va bene: l'Inter deve vincerle queste partite. Gosens non piace ad Inzaghi, l'abbiamo capito: ma se non giochi mai, dopo tre scatti non riesci neanche a fermare il pallone. Con Conte Lukaku diventa devastante: lui ti spacca in due in settimana.