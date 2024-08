Cassano: “Barella normalissimo. Perché Acerbi e mai De Vrij? Frattesi vada alla Roma”

"La cosa che mi dà tanto fastidio di Inzaghi: Thiago Motta mette i ragazzini dentro. Barella, che è un giocatore che per me è normalissimo, ha fatto un solo gol in campionato l'anno scorso, Frattesi sette, tre volte il campionato più bello di Barella. Perché Inzaghi non mette in condizione di giocare Frattesi? E non stravedo per Frattesi, Barella e Frattesi cambia poco. L'anno scorso dissi che Frattesi aveva la cilindrata più alta di quell'altro. Barella ha giocato molto male alcune partite ad inizio anno, Inzaghi se l'è tenuto buono, Frattesi, che è un bravo ragazzo, ha assecondato la scelta. E questo non mi piace. Se sei forte, caro allenatore, Frattesi l'anno scorso doveva giocare 22 partite e non 6, ha fatto molto meglio di Barella, ha fatto tanti gol. A Frattesi, se ha l'opportunità, consiglio di andare alla Roma, alla Roma manca un centrocampista box to box. Me lo auguro, non si lamenta mai, non fa mai interviste. E non stravedo per lui. Nell'idea di Inzaghi ci sono 11 giocatori, al 60' cambia ruolo per ruolo, i giocatori saranno sempre quelli"