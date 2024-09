«Questo gol è metà per uno». Lele Adani, in sede di commento della gara di Nations League tra Italia e Israele, ha commentato così la prima rete della partita. L'uno a zero lo ha segnato Davide Frattesi su assist di Federico Dimarco. «È stata talmente bella quella palla che dobbiamo dire che il gol è di entrambi».

«Talmente forte e precisa questa palla che il gol Frattesi lo ha fatto con l'inserimento e non con la conclusione. Ha dovuto solo mettere il petto per intercettarla. Era stato un inserimento anche il gol contro la Francia? E ma lì ha dovuto farlo per davvero il gol. Qui per metà è gol di Dimarco, bravi, bravi comunque», ha spiegato l'ex nerazzurro.