Adani: “Ilicic potrebbe giocare ovunque, anche al Barcellona”. Cassano risponde

“Ma secondo te Ilicic potrebbe giocare al posto di Trincao?”. Intervenuto alla BoboTV, Antonio Cassano ha posto questa domanda a Lele Adani che ha così risposto: “Ilicic potrebbe anche giocare nel Barcellona, il problema per lui è che c’è arrivato tardi a questo livello. Potrebbe giocare al posto di Trincao sicuramente, l’Atalanta lo ha aspettato. Non sappiamo il percorso che ha avuto Ilicic, sulle qualità non si discute. Trincao è uno di quei portoghesi che è un passo indietro agli altri”. Cassano aggiunge: “Vedendo questo Ilicic, è una roba diversa rispetto a quelli che hanno adesso come Dembele”.