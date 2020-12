Serie A, Atalanta travolgente: quattro gol alla Roma, Ilicic assoluto protagonista

Dopo un primo tempo equilibrato e con un’ottima Roma, capace di terminare la prima frazione di gioco in vantaggio con il gol di Dzeko, l‘Atalanta di Gian Piero Gasperini cambia faccia nella ripresa e, grazie soprattutto all’ingresso di uno scatenato Ilicic, rifila un sonoro poker alla squadra di Fonseca.

Come detto, dopo nemmeno due minuti la Roma è già avanti con un sinistro sottomisura di Dzeko. Gli ospiti tengono botta, l’Atalanta sembra in affanno. Ma nel secondo tempo cambia tutto. Ilicic entra in campo e cambia letteralmente la partita. I giallorossi, evidentemente stanchi, alla lunga non reggono e cedono. Il pareggio è di Zapata, con un gran destro sotto la traversa. Poi arriva il raddoppio di Gosens, che di testa anticipa Mirante. Muriel e lo stesso Ilicic completano l’opera.

Con questa vittoria, l’Atalanta si porta a 21 punti (con una partita in meno), a -3 dalla Roma.