Adani: “Inter forte, i gol di ieri fatti molto bene. Ora accorci in classifica”

Intervenuto negli studi di 90° Minuto, Lele Adani, ex calciatore, ha commentato così la vittoria dell'Inter sulla Fiorentina: "L'Inter cercherà di andare avanti in tutti i fronti, è una squadra forte e le rotazioni forti ben vengano. I gol fatti ieri sono fatti molto bene, costruiti col collettivo e giocare individuali: è una squadra che deve accorciare la classifica, deve lottare per vincere lo scudetto. Prende troppi gol, va migliorata quella fase: ma l'atteggiamento è una squadra che vuole tornare grande".