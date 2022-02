Adani: “Se non ammazzi l’Inter, poi ritorna. Pareggio di Napoli giusto, non folle”

Daniele Adani ha commentato così alla BoboTV su Twitch il pareggio dell'Inter contro il Napoli: "Pareggio giusto"

"La natura del Napoli è dominare il gioco, è fatto per giocare così e lo fa con tutti i calciatori, cambiando anche interpreti. Il Napoli non ha concretizzato nel primo tempo, poteva far più gol. Se non ammazzi l'Inter, poi te la ritrovi lì. E' abituata a vivere il vertice, segna dopo 2' e il Napoli ha chiuso col 5-3-2 perché poteva anche vincere l'Inter, se il Napoli perde sicurezza l'altra ti mangia. Il pareggio è giusto, non è così folle".