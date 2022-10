Adani: “Inter, c’è stata assunzione di responsabilità. Onana? Scelta che…”

Intervenuto durante 90° Minuto, Lele Adani, ex calciatore, ha commentato così la vittoria dell'Inter sulla Salernitana

Intervenuto durante 90° Minuto, Lele Adani, ex calciatore, ha commentato così la vittoria dell'Inter sulla Salernitana: "Anche i giocatori hanno detto che prima ognuno cercava la soluzione al problema, invece tutti dovevano dare qualcosa in più. C'è stata un'assunzione di responsabilità, le ultime quattro partite hanno dato fiducia. Barella e Lautaro sono i due calciatori più importanti in un collettivo che funziona.