Adani: “Se l’Inter non arriva quarta vende tutti senza neanche trattare. Inzaghi? Un impiegato”

"L'Inter ha perso 13 partite, siamo critici con Inzaghi ma gli vanno dati dei meriti. Perdere 11 partite in Serie A è un fallimento se sei l'Inter. Inzaghi non ti fa innamorare: ha un profilo sempre uguale, vinci col Barca o perdi con l'Empoli ed è uguale. Non lo dico con accezione negativa, qualcosa porta a casa, non scalda ma a volte sembra un impiegato, serio che fa il suo lavoro, non so quanto incida nella squadra ma è sufficiente perché in certe partite di cartello riesce ad avere la meglio. Barcellona, Porto, Benfica, Juve, Milan, sono vittorie che le ha fatte. I giocatori dell'Inter sono cresciuti, i Lautaro, Barella, Bastoni, Mkhitaryan, Darmian son cresciuti. Il portiere sta dando, è mancato Lukaku ma la squadra è forte"

"Inzaghi è reputato una persona perbene, seria, a turno su 20 calciatori, 15 sono incazzati ma rendono. In questo finale di stagione per l'Inter può succedere tutto o niente: se vince Champions e Coppa Italia entri in un'altra dimensione, se non vai in Champions, chi offre15, 20 o 30 mln, l'Inter dà via tutti. Ad esempio il Tottenham arriva per Barella, ti offre 40, l'Inter non chiede 60. L'Inter non tratta nemmeno, lo dà via. Chi c'è poi: Dumfries? Prego, uno via l'altro"