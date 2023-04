Inter, la caccia al nuovo sponsor va avanti. “Contatti avanzati con aziende arabe: i nomi”

L'Inter è rimasta scottata dalla vicenda DigitalBits e si sta muovendo per trovare lo sponsor per la prossima stagione

La vicenda DigitalBits ha sicuramente creato più di un problema all'Inter. Di ieri la decisione del club nerazzurri di togliere definitivamente lo sponsor dalla maglia, in vista della grande vetrina che avrà la squadra di Inzaghi da qui alla fine della stagione.

"Il presidente Zhang non ha ricevuto neppure un centesimo dei 25,5 milioni divisi in tre rate da 8 più il bonus Coppa Italia. Della somma evaporata si chiederà conto per vie legali, mentre la decisione di cancellare il main sponsor nasce anche dall’imminenza di gare con enorme esposizione mediatica", riporta La Gazzetta dello Sport.