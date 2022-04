Adani: “Inter, perché il passo falso a Bologna è doppio. Milan 1° con merito”

Dopo il ko di ieri dell’Inter a Bologna, Lele Adani ha parlato così a Rai Sport della corsa scudetto in Serie A

Dopo il ko dell’Inter a Bologna, Lele Adani ha parlato così a Rai Sport: “L’Inter fa un doppio passo falso che potrebbe essere cruciale. Doppio perché non pareggia, ma perde. Era in vantaggio e stava giocando bene, colpe sue quindi ieri. Il Milan meritatamente resta primo in classifica adesso”, le parole dell’ex difensore, ora opinionista.