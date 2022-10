Adani: “Inter, lezione al Barcellona. Blaugrana? Non mi è piaciuto il fatto che…”

Intervenuto durante la Bobo TV, Lele Adani , ex calciatore, ha commentato così la prestazione dell'Inter sul campo del Barcellona: "Dopo l'andata e dopo il Sassuolo abbiamo detto che l'Inter doveva migliorare: per raggiungere certi obiettivi devi migliorare e non cercare di trovare il positivo dove il positivo non c'è. A volte è più facile assecondare il risultato e trovare luoghi comuni: se l'Inter non avesse preso coscienza delle difficoltà che aveva, non avrebbe potuto fare la partita che ha fatto a Barcellona.

Perché ci sono stati tutti i contenuti possibili in quella partita: l'attenzione, la resistenza, la qualità, lo spettacolo, quello che una grande squadra fa. E ha dato anche una lezione al Barcellona: a me non è piaciuto l'atteggiamento di Xavi, come l'ambiente ha preparato la partita e ricevuto gli ospiti. Non è questo il Barcellona: non vive la partita facendo la battaglia, ma giocando a calcio. Non vive un'attesa impedendo agli avversari di indossare i loro colori, non è questo. Se pensa di aver ricevuto un torto lo rivendica, ma non ci specula una settimana: non è il Barcellona. E se il Barcellona va sul campo dell'Inter, l'Inter vince. Il calcio a volte è giusto".