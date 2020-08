Lele Adani, ospite di Sky Sport, ha fotografato l’importanza di Romelu Lukaku per il gioco dell’Inter dopo la vittoria sul Bayer Leverkusen: “Lukaku è importante anche quando non tocca il pallone. Porta via i difensori che non capiscono di doversi staccare e non dargli appoggio. E’ il giocatore più cercato nell’Inter e più coinvolto nella manovra“.