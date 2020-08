Come Romelu Lukaku, nessuno mai. Il belga ha messo questa sera la firma sul tabellino marcatori per la nona gara di fila in Europa League, lasciando in scia anche Alan Shearer, fermo ad otto. Altro grande traguardo raggiunto dall’attaccante dell’Inter, trascinatore per tutta la stagione e ora desideroso di raggiungere il record di 34 gol stagionali in nerazzurro stabilito da Ronaldo.