Adani: “Inter unica che non ha necessità di fare mercato a gennaio. Scamacca…”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Daniele Adani ha parlato così del mercato, pronto ad aprire il 3 gennaio prossimo

"Scamacca alla Juve sarebbe il colpo di gennaio. Aggiungere a un attacco che ha segnato così poco un centravanti in ascesa, per cui anche Mancini ha speso parole importanti, potrebbe fare la differenza nell’economia del campionato, almeno nella corsa a un posto nelle prime quattro. Trovo molto interessante la “chiamata” Boga per l’Atalanta, giocatore che mi piace moltissimo, anche se l’ivoriano dovrà dimostrare di saper fare un passaggio mentale a livello di continuità. L’Inter secondo me è l’unica che non ha una vera necessità di muoversi sul mercato, al di là di qualche ritocco minore, dovesse partire qualche rincalzo. Per il Milan leggo che si parla tanto di un innesto in difesa, ma per me la priorità sarebbe aggiungere qualità sulla trequarti: è lì che Pioli ha saputo trarre i migliori frutti, quando le cose sono andate bene. Cosa servirebbe? Un mancino di talento che parte da destra. Il Napoli deve invece sostituire Manolas, ma io farei un pensierino anche a un terzino sinistro, dato che Ghoulam non pare offrire garanzie come vice Mario Rui".