Adani: “Inter, c’è stata la risposta emotiva ma alla lunga non basta. Il gioco…”

"Se andiamo a vedere in una serata importante, in una notte di Champions decisiva, quando diciamo e sosteniamo che le idee invecchiano presto, anche gli stimoli. L'Inter ha dato una risposta emotiva, che è la cosa che nell'immediato ti appaga ma che finisce domani se non c'è il gioco, che è il contenuto tecnico. La partita col Barça ha dato una risposta che non poteva essere diversa, una squadra concentrata verso un risultato importante. Ma se rivendichi il passato e basta, non si va da nessuna parte. Il Barcellona non negozia le sue idee, l'Inter ha concesso poco, Lewandowski non ha tirato in porta, Dembele è stato coinvolto ma non ha inciso grazie a Dimarco. L'Inter ha avuto 3-4 occasioni, porta a casa lo spirito e l'atteggiamento, ma deve essere un punto di partenza, altrimenti si fa passare per buona qualcosa che non lo è ancora. Abbiamo detto per un anno che l'Inter aveva giocato benissimo riconoscendo la modernità, ma se pensiamo che quello possa bastare, non ci siamo. L'Inter deve fare molto di più"