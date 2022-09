Inter, Adani: “Non ce la faccio a criticare Handanovic. Serviva Dybala perché…”

Intervenuto negli corso della Bobo Tv, Lele Adani , ex calciatore, ha parlato così della vittoria sul Torino e del momento dell'Inter : "L'Inter è una squadra che ha perso due dribblatori, Perisic e Sanchez, e non sono stati sostituiti: l'Inter è cresciuta negli anni per la bravura nel passaggio dominando il gioco con tutti. L'Inter muove bene la palla ma non inventa dal niente qualcosa: ha bisogno di movimenti e crescere nel gioco. Per questo io parlavo di Dybala: oltre alla stima per il ragazzo, se tu ti privi di Sanchez, quando il campo è chiuso, un giocatore così può inventarti la giocata. Ma se tu tieni Sanchez non c'è problema.

L'Inter non può pensare di non progredire o di risolvere tutto con Lukaku: il centravanti ritorna ma non c'è elaborazione del resto. L'Inter era una squadra di idee, ma se perde Sanchez e Perisic, le mancano delle cose: e queste si vedono quando sei giù fisicamente e fatichi a trovare creatività. Ieri Handanovic ha dominato la partita: lo stimo, non l'ho mai messo in discussione sapendo tutti che il futuro è Onana. Ma io non metto in discussione Samir, non ce la faccio: le parate di ieri sono di un portiere serio. La stagione dell'Inter non è ancora partita. Io posso capire di non mettere cose nuove, ma non poteva bastare il ritorno di Lukaku".