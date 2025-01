Nel corso dell'ultima puntata di Viva El Futbol, Lele Adani ha parlato della situazione di Davide Frattesi . "Col Lecce hanno fatto gol due titolari e due riserve che giocano come i titolari. Nel caso dell'Inter è la conferma che ci sono dei titolari aggiunti, nell'Inter questa cosa è rivelata a pieno. L'Inter anche se cambia 6 giocatori, a Lecce va a fare un calcio straordinario e non è scontato. Domina, segna e vince. Se Frattesi va via, chi lo sostituisce va in panchina uguale".

"Asllani cosa dice? Io faccio 18 presenze all'Inter, 10 da titolare e 8 entro e secondo me lui pensa che valgono più di 28 presenze a Bologna. Frattesi, proprio perché non si sente riserva, quando entra gioca come un titolare e l'Inter è sempre là, gioca per vincere. Inzaghi è l'allenatore più giovane che è arrivato a 200 vittorie con meno partite, vuol dire che un credito sulle scelte gli va dato. Frattesi è una riserva con le potenzialità del titolare. Se va via, cercheranno un altro che sarà un'altra riserva che quando entra ti dà come titolare, come Frattesi perché l'Inter vuole rimanere con quei famosi 22-23. Se l'Inter perde Frattesi perde tantissimo e per me non deve darlo via".