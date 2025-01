L'Inter pensa sempre a come colpire l'avversario. Difficile vedere la squadra di Inzaghi barricata in difesa, ma la filosofia del tecnico è quella di dominare il gioco e andare sempre a cercare il gol. Per questo è uno dei migliori attacchi d'Europa il suo.

"Se giochi con cinque punte, è abbastanza naturale che a fine partita sia necessario contare i gol. Con l’Inter funziona così. Quest’anno, questo campionato, come solo un’altra volta nella storia: 2,61 gol di media a match. E un dato ancor più impressionante: per 11 gare su 21 la squadra di Inzaghi ha segnato almeno tre gol. Sembra Disneyland e invece è l’Inter. Non è un’assicurazione sulla vittoria, questa: per intendersi, nel 1949-50 (l’unica volta in cui i nerazzurri fecero meglio, con 58 reti), poi a fine torneo la squadra chiuse al terzo posto. Ma è garanzia di spettacolo, tutto sommato anche di produttività. Inzaghi ha scelto questa via, per inseguire lo scudetto e battagliare con Antonio Conte", analizza La Gazzetta dello Sport.