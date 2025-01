Dialogo tra Frattesi e Inzaghi

La realtà ad oggi, però, è che Frattesi considerato un elemento importante nell’organico di Inzaghi. E viene pure compreso che abbia l’ambizione di giocare di più. Ha caratteristiche diverse rispetto agli altri centrocampisti in rosa. E questo aspetto è allo stesso tempo un vantaggio e uno svantaggio per lui. La mediana costruita da Inzaghi è un meccanismo perfetto o quasi, ma cambiando un ingranaggio, inevitabilmente, non è altrettanto efficace. E come si è abbondantemente capito, Frattesi non è Barella. Capita, però, che per certe partite, o in determinate situazioni, ci sia bisogno di qualcosa di differente. Ed è in quei casi che l’ex-Sassuolo spesso e volentieri si rivela determinante. In questi giorni di crisi, Inzaghi ha parlato con il centrocampista, ribadendo proprio questi concetti e promettendogli, al contempo, di avere più spazio, tra partite ogni tre giorni e livello degli avversari sempre più alto. In questo modo, Frattesi ha recuperato un po’ di serenità - al di della preoccupazione per i problemi di salute della nonna - e gli effetti, in campo, si sono visti proprio l’altra sera.