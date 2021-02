Adani: “L’Europa rivela sempre: Inter prima in Italia, ultima in CL. Atalanta esempio di…”

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Daniele Adani ha commentato così il percorso dell'Inter di Conte

"L'Inter arriva prima in campionato e ultima nel girone di Champions League. Il percorso è nettamente di crescita, cominciato prima di Conte e si è consolidato. C'è un problema, l'Europa rileva: l'Inter va fuori al girone da ultima. Anche le costruzioni giuste d'idee vanno rinnovate sempre, vale per tutti. L'Atalanta è la guida, vive il sogno e non negozia le idee. L'Atalanta è l'unica squadra che non vince in Champions in casa quest'anno ma va a Madrid e se la gioca, è la guida, è l'esempio. Se porti questa mentalità, questa assenza di coraggio, proposta e collaborazione, puoi anche arrivare in zona Champions ma poi non vai molto avanti. C'è tanto margine di crescita per le italiane, dico che non facciamo tutto il possibile".