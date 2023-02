Adani: “L’Inter è superficiale. Non è una buona stagione se arriva seconda”

Intervenuto durante la Bobo TV, Lele Adani , ex calciatore, ha analizzato così il pareggio dell'Inter contro la Sampdoria: "Al netto di quello che abbiamo visto, la domanda da porsi è perché l'Inter fa determinate partite e poi fa Empoli, Monza e Sampdoria? Per me a volte è superficiale: nella Supercoppa e nel derby confermi quello che tutti dicono, ovvero che con la Juventus hai la rosa più forte del campionato. Sei ad un abisso dal Napoli, ma è una formazione che dovrebbe essere più avanti nella continuità eppure a volte è titubante e inciampa.

Oggi se stava lì una settimana, non segnava, è un complesso generale di superficialità. Lukaku? Non è più quel calciatore perché sa che non è più suo quel posto lì: quando lui c'era, c'era un altro Lautaro. Adesso è lui il perno. Se Lukaku non è al 100%, non arrivano i gol. Io mi chiedo perché vediamo certe partite come a Barcellona e Riad e poi la squadra si affloscia e diventa superficiale? Questa squadra se la prendi per il percorso e per i giocatori che ha, non è una buona stagione se arriva seconda".