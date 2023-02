Adani: “Inter, zero scuse. C’è da fare mea culpa. Ha perso 7 partite su 24, sono troppe”

"Non ci sono scuse, c'è da fare mea culpa. L'allenatore, la squadra, la preparazione alla partita sono state inadeguate, tutta la squadra si è espressa su livelli troppo bassi. Ha pesato la Champions, ma non è una scusa. Perché? Ha perso 7 partite su 24. Sono troppe per una squadra che vuole stare lì. Con le scuse non si va da nessuna parte. Una rosa come quella dell'Inter non può fare questo tipo di prestazioni.