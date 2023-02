Inter, Adani: “Mkhitaryan, tantissime cose in un cervello superiore. Calhanoglu…”

Adani ha parlato durante la diretta sulla BoboTV dell'ultima partita di campionato, quella contro l'Udinese. E ha sottolineato che in questo momento Mkhitaryan ha dato tante certezze a Inzaghi. «E con l'Udinese l'Inter ha vinto quando sono entrati Calha e Lautaro. Brozovic io lo stimo, in passato è stato imprescindibile, ed era quello da dove partivano le tracce del gioco. Ora quel posto è del turco perché lui è un giocatore totale, è entrato e ha fatto cinque cose una più bella dell'altra. Poi non può far star fuori Miki. Che è andato a pressare l'Udinese, ha dato palla a Dzeko che poi ha sbagliato. Poi ha anche fatto una conclusione di mancino tra le più belle parate del portiere avversario. Lui è tantissime cose in un cervello superiore. A differenza dell'Interattuale i titolari sono avvantaggiati rispetto agli altri. Non può non essere titolare Dzeko. Lukaku è stato bravo a tirare il rigore, ha l'atteggiamento giusto, di un ragazzo che ci tiene alla causa, ma il gol incassato è per causa sua», ha detto.