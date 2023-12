Adani: “Italia, girone Euro 2024 molto difficile. Dobbiamo essere bravi a…”

Presente nello studio della Rai, l'ex difensore Lele Adani ha così commentato il girone sorteggiato all'Italia per Euro 2024. "Il nostro girone è molto difficile, la Spagna anche recentemente in Nations League ha dimostrato di saperci mettere in difficoltà. Nei tornei corti la Croazia è una delle avversarie peggiori e poi l'Albania con Sylvinho che è stato vice di Mancini all'Inter oltre che con diversi giovani non va sottovalutata.