Adani: “Juve-Inter? L’andata una delle più brutte partite. Sia spettacolo degno”

Le parole dell'ex calciatore: "La Juve può riagganciare il treno scudetto, l'Inter di ritornare quella del girone d'andata"

Intervenuto negli studi di Rai Sport, Lele Adani, ex calciatore, ha parlato così in vista della sfida di stasera tra Juventus e Inter: "L'auspicio è che sia diversa dall'andata: Inter-Juve è stata una delle più brutte partite del nostro campionato. Juve-Inter merita uno spettacolo degno dei nomi che vanno in campo, del pubblico, dei rientri di Brozovic e Dybala. La Juve può riagganciare il treno scudetto, l'Inter di ritornare quella del girone d'andata: aspettiamo la partita con ansia e trepidazione".