Adani: “La Juve non può non provarci per lo scudetto. Sarebbe fallimento se…”

Così l'ex calciatore: "Non ha senso arrivare solo in Champions. Anche perché ora è arrivato anche Vlahovic che è un colpo che fa saltare il banco"

Marco Astori

Nel corso di un'intervista concessa ai microfoni de Il Mattino, Lele Adani, ex calciatore, ha parlato così della Juventus e dei suoi obiettivi dopo l'acquisto di Dusan Vlahovic: «La Juve deve rientrare per forza. E non basta dire che punta alla zona Champions, perché non arrivare tra le prime quattro equivarrebbe a un fallimento».

Perché?

«Guardate i numeri: la Juve ha il monte ingaggi più alto, l'allenatore più pagato, i giocatori che hanno vinto di più ed è la squadra che presta più giocatori alle nazionali. Non può non provare a vincere lo scudetto. Non ha senso arrivare solo in Champions. Anche perché ora è arrivato anche Vlahovic che è un colpo che fa saltare il banco».

Si spieghi.

«Dal punto di vista dell'appeal e del fascino è quello che infiamma più di tutti. A giugno sarebbe stato uno dei tre attaccanti più richiesti al mondo perché ha numeri impressionanti. Certo, è arrivato in un momento di crisi economica e anche di classifica. Agnelli si è reso conto che doveva intervenire per colmare una proposta di gioco non all'altezza e una classifica deficitaria. Così ha provato a mettere dentro l'uomo che toglie ogni tipo di scusa: Vlahovic. Adesso sì, lo ripeto: impossibile fermarsi all'obiettivo Champions».