Adani: “Juve quarta con Vlahovic? Offendete la verità. E siete dei falsi se dite…”

Lo sfogo dell'ex calciatore sulla Juventus: "Questa squadra è uno scandalo che sia quinta quando manca un terzo del campionato"

Intervenuto durante la Bobo TV, Lele Adani, ex calciatore, non ha risparmiato ampie critiche alla stagione della Juventus, che ieri ha ufficializzato l'acquisto di Dušan Vlahovic: "Questa squadra è uno scandalo che sia quinta quando manca un terzo del campionato: è uno scandalo che faccia 0 tiri in porta a San Siro. Se voi non dite che è uno scandalo, siete dei disonesti, dei bugiardi, dei falsi, dei servi, non siete giusti. Non è mai successo nella storia della Juventus non è mai successo di non tirare in porta a San Siro, è uno scandalo del gioco, un insulto al gioco. E ora io devo sentire che con Vlahovic questa squadra deve arrivare quarta? Ma voi state offendendo la verità. Vlahovic fa un gol a partita e la Juve deve arrivare quarta? L'Inter, quando prende gol da Zielinski, è virtualmente a -10: poi ribalta, vince ed è ad un potenziale +7 in due mesi. E perché la Juve non deve lottare per lo scudetto?".