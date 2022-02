Adani: “Lautaro? Nessun calo, sempre connesso al gioco. De Vrij invece…”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV in diretta su Twitch, Lele Adani ha parlato così di De Vrij e di Lautaro Martinez

"Ha saltato partite per infortunio, ha un fisico diverso da Bastoni e Skriniar. Bastoni è lungo e leggero, Skriniar tosto ed esplosivo. De Vrij se non è in forma è pesante, con un Osimhen di turno fa fatica. Dagli infortuni, lui non è entrato così brillante e sta sbagliando letture come con Giroud, con la Lazio, con Osimhen".