Adani: “Inter, a Liverpool prestazione da big. Ma avrei voluto vedere in campo…”

Nel corso dell'ultima puntata della Bobo TV, Lele Adani è tornato sulla prestazione dell'Inter ad Anfield Road contro il Liverpool

"I dettagli fanno la differenza in certe partite, dopo l'espulsione di Sanchez l'Inter non è andata più nell'area avversaria. Nei 180' i nerazzurri hanno giocato a livello di Champions evoluta. Ci sono giocatori che hanno fatto un salto definitivo: penso a Bastoni e Skriniar. Lautaro? E' un gol che gli dà continuità, ma era il primo gol in Champions quest'anno all'ottava partita. E' in Champions che hai la misura di chi sei. Io avrei voluto vedere 20' di Gosens, magari con Perisic dall'altra parte. Quella dell'Inter è una prestazione che fa bene al calcio italiano. Lo status del Liverpool è superiore, questo è superiore. Klopp ha speso parole importanti per i nerazzurri e non erano parole di un paraculo. Certe cose non vengono dette a tutti. Il fallo di Sanchez non era da giallo".