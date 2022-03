Romano: “Inter, 3 nomi forti. Suarez? Non c’è nulla. Occhio a Lukaku. Si cerca di capire se…”

Nel corso dell'ultima puntata del podcast 'The Here We Go Podcast', Fabrizio Romano ha fatto il punto sul mercato dell'Inter

Marco Macca

Nel corso dell'ultima puntata nella versione italiana del podcast 'The Here We Go Podcast', Fabrizio Romano ha fatto il punto sul mercato dell'Inter, tra suggestioni (Lukaku e Dybala) e obiettivi concreti, da Bremer a Scamacca e Frattesi. Ecco gli ultimi aggiornamenti:

LUKAKU - "Lukaku-Inter? Oggi, i protagonisti stanno cercando di capire fino a dove possono spingersi. C’è davvero il rischio che il Chelsea stia fermo e questa situazione è uno choc sul mercato internazionale".

DYBALA - "Dybala? La situazione ormai rasenta l’incommentabile. A livello di gestione della trattativa è successo di tutti, le parti si parlano da quasi 3 anni. C’è l’ennesimo rinvio, di solito quando le situazioni diventano così, la sensazione è che si stia sgretolando qualcosa. Quando ci sarà questo incontro, si parlerà di un contratto a cifre più basse e di 3 e non 4 anni. I bonus saranno legati anche alle presenze ecco, gli infortuni stanno influendo sulla situazione. Si parla tanto di Inter e altri club, ma prima bisogna aspettare il passaggio tra il giocatore e la Juve".

SUAREZ - "Luis Suarez-Inter? Volevo smentire subito. A oggi, non c’è nulla. Va a scadenza come tanti altri ecco. Può essere interessante, ma l’Inter non ha avuto contatti".

BREMER - "L’Inter sta lavorando forte su Bremer. Il Bayern Monaco ha mandato i suoi scout più volte in Italia a seguire il giocatore, l’Inter però resta al lavoro e pensa ai contorni dell’affare. È la priorità in difesa. In attacco la priorità è Scamacca, a centrocampo invece Frattesi. Per Scamacca l’Inter è molto forte e convinta. Sono i due nomi principali sicuramente.