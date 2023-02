Adani: “Sembrava tutto apparecchiato per il gol di Lukaku. Il problema dell’Inter…”

"L'espulsione di Otavio cambia totalmente la dinamica della partita ma l'Inter ha davvero una rosa forte. Era quasi tutto apparecchiato per il gol di Lukaku. Eravamo a San Siro, nel secondo tempo entrano Brozo, Lukaku e Gosens che danno una struttura fresca e nuova alla squadra. Era tutto apparecchiato per il gol di Lukaku. Anche per merito, destino ma Romelu è stato bravo, sul cross di Barella. E Gosens ha fatto l'ala spingendo molto. Il problema dell'Inter è che non riesce a segnare spesso ed essere pericolosa contro una squadra chiusa. L'Inter ha fatto una bella partita, il Porto era una squadra seria e al ritorno sarà un test probante, l'Inter non deve andare là a speculare il vantaggio"