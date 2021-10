Adani: “Lukaku? Se vai nei top club non giochi in contropiede. Tuchel pensa…”

Le parole dell'ex calciatore: "Perché ha preso Lukaku? Tuchel pensa che lui possa fare certe cose: dice che gli serve per ogni calcio che vuole proporre"

Nel corso della diretta con la BoboTV, Lele Adani, ex calciatore, ha detto la sua sul momento di Romelu Lukaku, che al Chelsea sta faticando forse più del previsto: "Se tu vai in una delle prime 5-8 squadre al mondo non puoi pensare di giocare in contropiede. Io mi aspetto migliori. Ha uno stile diverso rispetto all'anno scorso: Tuchel ci ha visto una cosa, anche per lui è un esame. Quando lui gioca con Havertz, Mount, Pulisic nello stretto, la palla deve tornare giusta: e questo si aspetta da Lukaku. Quindi anche per Tuchel è una prova. Perché ha preso Lukaku? Tuchel pensa che lui possa fare certe cose: dice che gli serve per ogni calcio che vuole proporre, è convinto".