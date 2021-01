Adani: “L’Inter dipende da Lukaku, è evidente”. Vieri: “Macchina da gol, il gol di ieri…”

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Lele Adani ha parlato così dell’Inter e di Romelu Lukaku:

“Ovvio che non si accostano Lukaku e Ronaldo, l’Inter quando gioca bene, meno bene, piano, forte, può variare qualcosa, l’Inter dipende da un giocatore. Rispetto al Milan, che ha costruito la forza su un giocatore ma ora è in mano al collettivo, l’Inter è totalmente attorno a Lukaku. In termini di efficacia, questa è una squadra che appena gioca la palla guarda subito al centravanti. E’ riconoscibile in uscita palla. Lautaro potenzialmente è uno dei più forti, può giocare nel Chelsea e nelle altre big, ma Lautaro è migliorato grazie a Lukaku”. Vieri aggiunge: “Il gol di Lukaku di ieri erano quelli che facevamo noi all’Inter. Botte, gomitate, non palle facili davanti alla porta. Al Manchester United non si allenano come all’Inter di Conte, qui Conte l’ha portato ad un livello fisico eccezionale, Lukaku è una macchina da gol. E con Lautaro sono devastanti, sono perfetti l’uno per l’altro”.

GOMEZ – Adani interviene anche sul Papu Gomez: “E’ quel giocatore che andrebbe a mettere una toppa al fallimento di Eriksen, è un trequartista che lega il gioco. Ma all’Inter manca anche una quarta punta”.