Adani: “Meritava il Porto, l’Inter ha speculato. Ecco ora dove deve crescere”

Intervenuto ai microfoni della Bobo TV, Lele Adani, ex calciatore, ha parlato così della qualificazione ai quarti di finale di Champions League da parte dell'Inter: "L'Inter è passata, ma meritava il Porto nelle due partite. Siamo contenti per le italiane, però se vai a vedere le occasioni, meritava il Porto: la qualificazione è stata decisa con l'espulsione di Otavio. L'Inter ha fatto quel gol che gli è servito per "speculare" e portarsi a casa la qualificazione: se io fossi un giocatore del Porto mi girerebbero i coglioni. Il Porto di stasera non aveva Joao Mario, Pepe e Otavio: ma fa queste partite. Il Porto non è una squadra così forte se sei applicato. Il Porto è stato tanto nell'area dell'Inter, ma non ha tirato tanto.