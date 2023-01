Adani: “Inter, la gara col Monza non denota grandezza. Lukaku, la peggior serata”

Lele Adani, sulla Bobo TV, ha parlato del momento dell'Inter dopo il pari contro il Monza. «In generale è stata una partita che denota poca grandezza. Queste partite spesso le abbiamo viste fare alla Juve e l'abbiamo criticata, erano partite che non producevano risultati e crescita. Non è una partita che denota grandezza. E non c'entra neanche come la indirizzi la partita, non è stata gestita da grande squadra, una grande squadra che vive così. L'Inter ha fatto una partita brutta e speculare, sperava nell'errore dell'avversario. La parola merito è rivelata quando per ottenere qualcosa si fatica. Non si può pensare di portare a casa la partita senza meritarla. Tutti dobbiamo meritarci le cose. Bisogna sempre lottare per meritarle le cose. Una partita è stata tecnicamente vinta tre a uno ma l'Inter non ha meritato, non ha pensato alla grande, si è chiusa e l'avversaria non ha mollato», ha sottolineato.