Adani: “L’Inter ha cominciato a fare tanti punti con Eriksen e Sanchez. Conte…”

Ospite della BoboTV in diretta su Twitch, Daniele Adani ha parlato così del percorso dell'Inter e di Antonio Conte

"L'Inter ha cominciato a fare tanti punti quando Eriksen ha giocato da titolare in pianta stabile ma anche quando Sanchez, a livello fisico, ha ricominciato a recuperare la condizione. Anche Sanchez ha fatto la differenza ultimamente, l'Inter può puntare ora sulla rosa competitiva. Conte si è ravveduto su delle scelte, ha variato le alternative a disposizione. E poi li ha messi dentro e al loro posto, ha stimolato giocatori come Perisic. Che la strada sia diversa dall'inizio dell'anno era inevitabile, altrimenti non arrivava prima. Ora è prima con merito e il percorso ora va migliorato, l'ambizione dell'Internazionale è quella di far meglio di uscire ai gironi. Ora devono andare avanti con un percorso".