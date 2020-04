Adani: “Adriano non ha mantenuto le promesse. Recoba? Gli uruguagi hanno qualcosa in più”

Nel corso di una diretta Instagram organizzata dall’ex interista Nicola Ventola, Lele Adani ha parlato sia della sua esperienza con la maglia nerazzurra, sia di due fra i migliori talenti che siano passati dall’Inter negli ultimi anni. Ecco le sue parole:

ADRIANO – “Sono stato suo compagno alla Fiorentina, era magro e riusciva tirare da metà campo sfondando le porte. Ma purtroppo quando ha dovuto mantenere le promesse non l’ha fatto. Sarebbe potuto essere titolare nel Brasile per almeno sette anni. Recoba? Gli uruguaiani hanno sempre qualcosa in più… Nostro fratello Chino è uruguaiano. Non è che trovi tanti mancini di quel livello“.

INFORTUNI ALL’INTER – “Io all’Inter, il primo anno sono stato operato a due ernie al disco, ho cambiato completamente il mio modo di giocare, quando avevo perso elasticità e forza. Mi toccava gestire e leggere prima le circostanza. Nel secondo anno ho fatto molto bene, ma a 34 anni non avevo più molto da dare“.