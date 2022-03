Adani: “Rigore in Torino-Inter? Episodio palese, come si fa a soprassedere?”

L'ex calciatore ha commentato durante la Bobo Tv il pareggio di ieri dell'Inter sul campo del Torino

Intervenuto durante la Bobo Tv, Lele Adani, ex calciatore, ha commentato così il pareggio dell'Inter di ieri sera sul campo del Torino soffermandosi sul calcio di rigore non assegnato ai granata: "Ma come si fa ad essere credibili come movimento? Come si fa a discutere di altro? Può capitare, capita spesso l'episodio dubbio: noi parliamo di calcio, non lo trattiamo. Il nostro in Italia è un calcio di polemica, a noi piace parlare di calcio invece: ma come facciamo a soprassedere se ce n'è uno come quello di ieri che è palese a tutto il mondo e due persone, arbitro e varista, dicono una cosa completamente sbagliata?