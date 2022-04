Adani: “Scamacca? Giocatore forte, ma deve migliorare, lo sappiamo”

Le parole dell'ex calciatore su Scamacca: "Non avevamo bisogno di questa partita non buona del Sassuolo per capire la situazione"

Marco Astori

Intervenuto negli studi di Rai Sport, Daniele Adani, ex calciatore, ha commentato così le dichiarazioni di oggi di Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, su Gianluca Scamacca: "Non avevamo bisogno di questa partita non buona del Sassuolo per capire la situazione. Scamacca ha fatto vedere delle cose buone. Deve migliorare, lo sappiamo, ma è un giocatore forte."