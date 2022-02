Adani: “Sensi perfetto per il Milan: si può fare”. Cassano: “Rispetto a Calhanoglu…”

Intervenuto alla BoboTV, Lele Adani ha parlato così di Stefano Sensi e della possibilità che possa lasciare l'Inter

"Sensi è perfetto per il Milan. L'Inter lo dà in prestito secco alla Sampdoria e poi ritornerà, secondo me il Milan può andare a prendere Sensi e il ragazzo ci va". Cassano replica: "Non posso pensare che l'Inter sia così sprovveduta a darlo al Milan. Calhanoglu sta facendo un gran campionato però se sta bene Sensi, gioca Sensi. Punto. Io impazzisco per Sensi, dubito che possa andare al Milan."