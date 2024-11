Adani: "Io credo che non ci sia nessun dubbio: il centrocampo parte con Barella titolare"

Adani: "Per l'allenatore. Se non vogliamo metterne 4, quindi 3. Partiamo con Barella"

Cassano: "Io gli chiederei questo a Spalletti: come lo vedi tu Barella? Che tipo di giocatore pensi possa essere e che utilità ti può dare visto che lui vuole giocare un gioco palleggiato"

Cassano: "Lui dice che lo vede anche 10, io non la vedo così voglio fari spiegare cosa lo convince secondo lui. Io penso che lo vede così per la poca qualità degli altri"

Adani: "Io non lo penso. Anche se così fosse la risposta c'è: si comincia da lui. Lui è 10, 8 e 4. D'accordo che la miglior partita in Francia quando non c'era. Ma quando si va a comporre il centrocampo dell'Italia il primo è Barella"