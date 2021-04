Adani: “Superlega? Il calcio è del popolo. Ecco cosa bisogna fare”

Il punto di vista dell'ex calciatore a proposito del progetto Superlega naufragato in pochi giorni

La Superlega si è dimostrata non essere la soluzione ai problemi nei quali versa il mondo del calcio. Allora come agire? Ne ha parlato Lele Adani negli studi di Sky Sport. Questo il suo pensiero: "Bisogna abbassare gli ingaggi ai calciatori e ai dirigenti. E' difficile accettare che vengano chiesti altri soldi in un momento del genere senza che nessuno evidenzi i propri errori. C'è tanta gente nel calcio minore che muore, che non esiste, che fa fatica ad allenarsi. Il calcio non è elitario, è del popolo".