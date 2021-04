Adani: “Superlega? Ecco qual è la colpa della confraternita che si è isolata”

L'ex calciatore ha detto la sua a proposito della Superlega negli studi di Sky Sport

Ospite di Sky Sport, Lele Adani è tornato sulla vicenda Superlega. Queste le sue considerazioni: "La comunicazione non giusta ha influito. Se tu non spieghi meglio come vuoi cambiare il calcio, perché non lo sai fare o perché vuoi nasconderlo, sei comunque colpevole. Si è parlato di una confraternita nella quale si accedeva per invito e questo non mi è piaciuto. Si sono isolati dal mondo".