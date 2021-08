GdS – Emozioni e soldi: astuzia Lukaku. L’addio del belga pianificato nel dettaglio

Per la rosea c'è stata una strategia di comunicazione precisa dietro la partenza del belga pianifica da comunicatori specializzati

"Messaggio un attimo criptico, con il senno di poi, ma sul momento si pensa a una dichiarazione d’amore, di fedeltà e di appartenenza: Milano al cento per cento. Difficile resistere al sospetto che Lukakunon solo fosse informato dell’azione di forza del Chelsea sul suo futuro, ma che già immaginasse come sarebbe finita. Impossibile non essere maliziosi. Una comunicazione furba, via social, per far passare in prima battuta l’ambasciata della volontà di restare e poi l’ineluttabilità della partenza, per colpa di un’Inter allo stremo di cassa. Una strategia di uscita pianificata al dettaglio. Dietro il centravanti si muove un apparato: il procuratore Federico Pastorello; la società americana Roc Nation, leader nello show business; comunicatori vari che sanno maneggiare la materia. Lukaku al Chelsea guadagnerà poco meno del doppio rispetto all’Inter. Milano zero per cento", scrive La Gazzetta dello Sport.