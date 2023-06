Addio Berlusconi, De Laurentiis: “Nel calcio un autentico campione”

Ho avuto il piacere di conoscerlo alla fine degli anni 70 quando da ideatore di una città nella città, iniziò a cimentarsi nel mondo delle telecomunicazioni, creando di lì a qualche anno, il polo televisivo privato più innovativo e importante del paese. Realizzò ben tre tg che sono stati il primo accesso al mondo della politica che lo avrebbe poi visto "Premier" per tre volte. È stato anche l'ideatore di un calcio vincente e spettacolare per lungo tempo, facendo primeggiare l'Italia calcistica in Europa a livello di club.